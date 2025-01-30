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Россияне атаковали Сумы: "Шахед" попал в жилой дом, есть пострадавшие

Фото: скорая и ГСЧС уже на месте происшествия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 29 на 30 января российские оккупанты атакуют Украину дронами, в том числе город Сумы. В результате вражеской атаки дрон попал по жилому дому, есть пострадавшие.

Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Артема Кобзарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telergam.

"Опять прилет. Прилет "Шахеда" по многоквартирному дому. Выломали стены, женщина кричит "помогите", скорая на месте", - сказал он.

Кобзарь добавил, что ГСЧС уже работают на месте и позже будет предоставлена более подробная информация. Также он опубликовал первые кадры последствий после удара.

 

Обновлено в 01:01

И.о. городского головы сообщил, что в результате вражеской атаки один человек погиб, еще один ранен.

 

Между тем в ОВА тоже подтвердили, что по предварительной информации, есть погибший человек.

"Сегодня в результате ночной атаки вражеский БПЛа попал в жилую многоэтажку в городе Сумы. В результате атаки предварительно один человек погиб. Спасательная операция продолжается, информация уточняется. На месте попадания работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Обновлено в 01:14

Кобзарь сообщил, что в 9 утра в Сумах будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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