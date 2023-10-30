Росіяни атакували судноремонтний завод в Одеській області: є руйнування та поранені

Російські війська зранку 30 жовтня завдати ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. Внаслідок атаки є руйнування та двоє постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод", - повідомив Кіпер.
Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.
Окрім того, постраждали двоє людей. Чоловіка та жінку у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.
В Одесі сьогодні зранку пролунали вибухи. В місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат допустив, що, імовірно, ворог застосував балістику.
Нагадаємо, що в ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували 12-ма ударними БПЛА типу "Шахед" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Всі ворожі цілі збили сили ППО.
Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.
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