Росіяни атакували Харків керованими авіабомбами, загинула людина

Близько 13:58 Терехов повідомив, що російські війська атакували місто керованими авіабомбами. Під удар потрапив приватний сектор Немишлянського району, де після влучання спалахнула пожежа.

Згодом міський голова уточнив, що влучання сталося на території СТО, розташованої поруч із приватними будинками.

Станом на 14:17 було відомо про трьох постраждалих.

Також удар повністю зруйнував два приватні будинки. Ще близько 15 осель пошкодила вибухова хвиля. На місці атаки горіли кілька автомобілів.

О 14:20 Терехов повідомив, що з-під завалів одного з пошкоджених будинків деблокували чоловіка. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російської атаки загинула людина.

Терехов уточнив, що йдеться про жінку, які дістали з-під завалів.

"За уточненою інформацією, людина, яку деблокували з-під завалів поневіченого будинку, є жінкою 35 років. На жаль, попри усі зусилля медиків, від отриманих травм вона померла", - написав він.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали 7-річний хлопчик, 44-річна жінка, 30-річний та 61-річний чоловіки.

Загиблою виявилась 36-річна жінка.

Станом на 15:03 кількість постраждалих зросла до 8 людей.

Серед постраждалих 47-річний та 36-річний чоловіки, 62-річна і 72-річна жінки.