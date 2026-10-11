Россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами: погиб человек, 10 раненых

Около 13:58 Терехов сообщил, что российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами. Под удар попал частный сектор Немышлянского района, где после попадания вспыхнул пожар.

Впоследствии мэр уточнил, что попадание произошло на территории СТО, расположенной рядом с частными домами.

По состоянию на 14:17 было известно о трех пострадавших.

Также удар полностью разрушил два частных дома. Еще около 15 домов повредила взрывная волна. На месте атаки горело несколько автомобилей.

В 14:20 Терехов сообщил, что из-под завалов одного из поврежденных домов деблокировали мужчину. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российской атаки погиб человек.

Терехов уточнил, что речь идет о женщине, которую достали из-под завалов.

"По уточненной информации, человек, деблокированный из-под завалов изуродованного дома, является женщиной 35 лет. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, от полученных травм он умер", - написал он.

Позже глава ОВА сообщил, что в результате российской атаки пострадали 7-летний мальчик, 44-летняя женщина, 30-летний и 61-летний мужчины.

Погибшей оказалась 36-летняя женщина.

По состоянию на 15:03 количество пострадавших выросло до 8 человек.

Среди пострадавших 47-летний и 36-летний мужчины, 62-летняя и 72-летняя женщины.

Впоследствии мэр Харькова сообщил, что количество раненых возросло снова. По состоянию на 15:17 10 человек пострадали от российского удара .

Также повреждены 35 домов и 8 автомобилей.