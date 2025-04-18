Росіяни атакували спецтехніку дорожників у Херсонській області, є жертви

Чиновник розповів у своєму Telegram, що повітряна атака з боку противника сталася поблизу населеного пункту Стійке.

Там ворожий безпілотник "влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт", поінформував керівник ОВА.

Він також розповів, що внаслідок російського дронового удару смертельні поранення дістали двоє чоловіків у віці 36-ти та 44-х років.

"Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - додав чиновник у соцмережі.

Довідково: село Стійке (раніше - Чкалове) розташоване у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області. За даними з відкритих джерел, населення становить 677 осіб.

Село Стійке пережило російську окупацію - воно було захоплено російськими загарбниками у перший день широкомасштабного вторгення 24 лютого 2022 року, проте вже 10 листопада того ж року було звільнене Силами оборони України у ході контрнаступу в Херсонській області.

19 вересня минулого року Верховна Рада підтримала перейменування села Чкалове на Стійке. Перейменування набуло чинності 26 вересня 2024 року.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють обстрілювати Херсон і інші населені пункти області, зокрема розташовані на правому березі річки Дніпро. Ворог для ударів широко застосовує дрони, авіабомби, а також ракети різних типів та артилерію.

Так, наприклад, через російський обстріл Херсона 16 квітня під обстріл потрапив голова МВА Роман Мрочко.

Також повідомлялося, що 13 квітня російські окупанти обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна була поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

Нагадаємо також, що 27 березня під обстріл потрапила центральна частина Херсона - тоді внаслідок атаки частина міста залишилась без світла. Зокрема було призупинено курсування тролейбусів. Додамо, внаслідок масованого обстрілу Херсона тоді загинули двоє людей. Також під удар потрапила бригада "швидкої".