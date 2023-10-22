Росіяни атакували "шахедами" Хмельницьку область

Російські загарбники в ніч на 22 жовтня атакували дронами-камікадзе Хмельницьку область. У регіоні працювала протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у Facebook.
"Знову рашисти атакували Хмельниччину шахедами. Працювали сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив Тюрін, наразі даних про постраждалих, пошкодження об’єктів цивільної або критичної інфраструктури немає.
Цієї ночі на сході на півдні нашої країни лунали сирени. Окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти" у Харківській області. Поранення отримали 16 осіб, шестеро людей загинули.
Також вночі у Дніпропетровській області збили ворожу ракету.
Аналітики ISW зазначали, що росіяни, ймовірно, будуть використовувати подібні комбіновані атаки, щоб знайти прогалини в українській ППО перед можливими зимовими ударами.
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