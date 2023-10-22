RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали "шахедами" Хмельницкую область

Фото: россияне атаковали "шахедами" Хмельницкую область (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики в ночь на 22 октября атаковали дронами-камикадзе Хмельницкую область. В регионе работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в Facebook.

"Снова рашисты атаковали Хмельницкую область шахедами. Работали силы ПВО", - говорится в сообщении.

Как отметил Тюрин, пока данных о пострадавших, повреждениях объектов гражданской или критической инфраструктуры нет.

Ночная атака на Украину

Этой ночью на востоке на юге нашей страны звучали сирены. Оккупанты ударили по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Ранения получили 16 человек, шесть человек погибли.

Также ночью в Днепропетровской области сбили вражескую ракету.

Аналитики ISW отмечали, что россияне, вероятно, будут использовать подобные комбинированные атаки, чтобы найти пробелы в украинской ПВО перед возможными зимними ударами.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дроновПВОХмельницкая областьВойна в УкраинеВойна России против Украины