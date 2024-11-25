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Росіяни атакували середмістя Одеси, є постраждалі

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росіяни здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Внаслідок атаки постраждали люди.

Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі", - заявив він. 

Однак Купер не уточнив кількість постраждалих. 

Крім того, внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджена цивільна інфраструктура Одеси, зокрема житлові будинки.

 

Фото: Росіяни атакували середмістя Одеси, є постраждалі (t.me/OdessaDumskayaNet)

Атака окупантів на Одесу 18 листопада

18 листопада російські війська завдали удару по житлових будинках в Одесі, що спричинило численні жертви серед цивільних. Вже невдовзі після атаки стало відомо про загиблих і поранених, а також підтверджено цілеспрямований характер обстрілу.

Спочатку повідомлялося про вісім загиблих і 18 поранених. Згодом кількість жертв зросла: загинули 10 людей, а понад 40 отримали поранення.

Серед 11 загиблих - семеро поліцейських і медик. Серед постраждалих - четверо дітей та 14 правоохоронців.

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