Росіяни атакували середмістя Одеси, є постраждалі

Атака окупантів на Одесу 18 листопада

18 листопада російські війська завдали удару по житлових будинках в Одесі, що спричинило численні жертви серед цивільних. Вже невдовзі після атаки стало відомо про загиблих і поранених, а також підтверджено цілеспрямований характер обстрілу.

Спочатку повідомлялося про вісім загиблих і 18 поранених. Згодом кількість жертв зросла: загинули 10 людей, а понад 40 отримали поранення.

Серед 11 загиблих - семеро поліцейських і медик. Серед постраждалих - четверо дітей та 14 правоохоронців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.