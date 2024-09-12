Окупанти атакували рятувальників у Нікополі під час гасіння пожежі (фото)

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто Дніпропетровської області, розташоване на березі Дніпра. Російські війська після масштабного вторгнення в Україну постійно атакують місто дронами та з території міста Енергодар Запорізької області. Його росіяни захопили у 2022 році разом із Запорізькою АЕС.

Саме тому Нікополь перебуває під постійними атаками РФ. Так, окупанти обстріляли Нікополь 28 липня. Постраждали вісім людей, зокрема діти.

А у ніч на 6 червня дрон РФ влучив у рейсовий автобус у Нікополі. Він спалахнув, рятувальники оперативно загасили пожежу. Постраждали четверо людей.

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