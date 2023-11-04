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Росіяни атакували ракетою Полтавську область, є жертви

Миргородський район, Субота 04 листопада 2023 19:37
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Росіяни атакували ракетою Полтавську область, є жертви Фото: росіяни ракетою атакували Полтавську область (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська ввечері 4 листопада атакували ракетою Полтавську область. Уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка", - розповів очільник області.

На разі на місці трагедії працюють всі відповідні служби. Туди також виїхав глава ОВА.

"Подробиці згодом", - додав він.

Останнім часом росіяни акцентують свої атаки на Полтавській області. Так, днями росіяни атакували "Шахедами" нафтопереробний завод у Кременчуці. Там спалахнула пожежа.

Крім того, росіяни 1 листопада обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури в Полтавській області. В результаті пошкоджень було знеструмлено три населених пункти.

Нагадаємо, сьогодні раніше вибухи лунали у Дніпрі. Як стало відомо пізніше, росіяни обстріляли об'єкт інфраструктури в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

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