Росіяни вдарили по об'єкту енергетики у Полтавській області: без світла три населені пункти

Під час нічної атаки російські війська завдали удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Полтавській області. Внаслідок атаки три населених пункти залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерство енергетики України.

"Уночі ворог завдав удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Полтавській області", - йдеться в повідомлені.

Внаслідок пошкоджень лінії електропередачі знеструмлено три населених пункти - відключено 10 юридичних та майже 500 побутових споживачів

Обстріл Полтавської області

Вночі тривога у Полтавській області тривала понад чотири години. Росіяни атакували "Шахедами" нафтопереробний завод у Кременчуці. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав, але підприємство поки не працює.

Протиповітряна оборона цієї ночі збила 18 з 20 дронів-камікадзе, а також керовану авіаційну ракету Х-59.

Сьогодні зранку у Миргородській громаді Полтавської області пролунали вибухи. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу, а військові попередили про загрозу ракет.