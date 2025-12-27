Росіяни атакували промислові та житлові обʼєкти у Київській області: фото наслідків

Російські війська у ніч на 27 грудня завдали ударів по промислових та житлових обʼєктах Київської області. Постраждали п'ять районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"На Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків масованої російської атаки. Протягом усієї ночі росіяни наносили удари по промислових та житлових обʼєктах області", - йдеться в повідомленні.
Під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони.
Під час ракетної атаки на Вишгородщині одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку, яку дістали і передали медикам. З постраждалими працюють психологи ДСНС.
Як зазначили у ДСНС, на місцях залучені усі служби взаємодії. Роботи щодо ліквідації наслідків тривають.
Фото: наслідки атаки на промислові та житлові обʼєкти у Київській області (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, в ніч на 27 грудня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши різні види озброєння. Зокрема, під удар потрапила Київська область.
Зокрема, у Вишгороді зафіксовано пошкодження вікон у багатоповерховому житловому будинку.
У Бориспільському районі постраждали виробничі приміщення та два автомобілі.
У Бучанському районі виникла пожежа на території будівельного майданчика. В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.