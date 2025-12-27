UA

Росіяни атакували промислові та житлові обʼєкти у Київській області: фото наслідків

Фото: росіяни атакували промислові та житлові обʼєкти у Київській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у ніч на 27 грудня завдали ударів по промислових та житлових обʼєктах Київської області. Постраждали п'ять районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"На Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків масованої російської атаки. Протягом усієї ночі росіяни наносили удари по промислових та житлових обʼєктах області", - йдеться в повідомленні.

Під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони.

Під час ракетної атаки на Вишгородщині одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку, яку дістали і передали медикам. З постраждалими працюють психологи ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, на місцях залучені усі служби взаємодії. Роботи щодо ліквідації наслідків тривають.

 

Фото: наслідки атаки на промислові та житлові обʼєкти у Київській області (t.me/dsns_telegram)

Атака РФ на Київську область

Нагадаємо, в ніч на 27 грудня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши різні види озброєння. Зокрема, під удар потрапила Київська область.

Зокрема, у Вишгороді зафіксовано пошкодження вікон у багатоповерховому житловому будинку.

У Бориспільському районі постраждали виробничі приміщення та два автомобілі.

У Бучанському районі виникла пожежа на території будівельного майданчика. В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Київська областьДСНСВійна в Україні