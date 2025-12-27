Росіяни атакували промислові та житлові обʼєкти у Київській області: фото наслідків

"На Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків масованої російської атаки. Протягом усієї ночі росіяни наносили удари по промислових та житлових обʼєктах області", - йдеться в повідомленні.

Під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони.

Під час ракетної атаки на Вишгородщині одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку, яку дістали і передали медикам. З постраждалими працюють психологи ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, на місцях залучені усі служби взаємодії. Роботи щодо ліквідації наслідків тривають.

Фото: наслідки атаки на промислові та житлові обʼєкти у Київській області (t.me/dsns_telegram)