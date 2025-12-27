RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атаковали промышленные и жилые объекты в Киевской области: фото последствий

Фото: россияне атаковали промышленные и жилые объекты в Киевской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 27 декабря нанесли удары по промышленным и жилым объектам Киевской области. Пострадали пять районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"На Киевщине продолжаются работы по ликвидации последствий массированной российской атаки. В течение всей ночи россияне наносили удары по промышленным и жилым объектам области", - говорится в сообщении.

Под огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы.

Во время ракетной атаки на Вышгородщине один человек оказался под завалами разрушенного дома, которого достали и передали медикам. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, на местах привлечены все службы взаимодействия. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

 

Фото: последствия атаки на промышленные и жилые объекты в Киевской области (t.me/dsns_telegram)

 

Атака РФ на Киевскую область

Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив различные виды вооружения. В частности, под удар попала Киевская область.

В частности, в Вышгороде зафиксировано повреждение окон в многоэтажном жилом доме.

В Бориспольском районе пострадали производственные помещения и два автомобиля.

В Бучанском районе возник пожар на территории строительной площадки. В Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из громад.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьГСЧСВойна в Украине