Россияне атаковали промышленные и жилые объекты в Киевской области: фото последствий

"На Киевщине продолжаются работы по ликвидации последствий массированной российской атаки. В течение всей ночи россияне наносили удары по промышленным и жилым объектам области", - говорится в сообщении.

Под огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы.

Во время ракетной атаки на Вышгородщине один человек оказался под завалами разрушенного дома, которого достали и передали медикам. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, на местах привлечены все службы взаимодействия. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Фото: последствия атаки на промышленные и жилые объекты в Киевской области (t.me/dsns_telegram)