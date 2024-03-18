Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Світловодської міської територіальної громади Андрія Маліцького.

"Внаслідок нічної атаки ворожими "Шахедами" по території Світловодської міської територіальної громади зафіксовано прильоти по об'єктах промисловості", - написав Маліцький й додав, що обійшлось без жертв.

За словами голови Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрія Райковича, внаслідок атаки "Шахедів" в Олександрійському районі були пошкоджені приватні промислові об'єкти, а також житлові будинки навколо. Вибухова хвиля вибила в будинках вікна та побила дахи уламками.

У тому ж числі Райкович підтвердив інформацію щодо відсутності постраждалих.

Фото: росіяни атакували промислові об'єкти Кіровоградської області, є й інші руйнування (Getty Images)

Атака на Україну у ніч на 18 березня

У ніч на 18 березня російські терористи вдались до чергового масованого удару проти України. Ворог атакував:

5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківській області;

2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумській області;

22-ма ударними БпЛА типу Shahed, які запустив з району російського Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ;

мобільні вогневі групи Сил оборони України;

засоби радіоелектронної боротьби.

Під час бойової роботи вдалось збити 17 "Шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької та низки інших областей.

