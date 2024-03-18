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Россияне атаковали промышленные объекты Кировоградской области, есть и другие разрушения

Понедельник 18 марта 2024 08:22
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Россияне атаковали промышленные объекты Кировоградской области, есть и другие разрушения Фото: россияне атаковали промышленные объекты Кировоградской области, есть и другие разрушения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы ночью атаковали "Шахедами" Кировоградскую область. Попали по промышленным объектам региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Светловодской городской территориальной громады Андрея Малицкого.

"В результате ночной атаки вражескими "Шахедами" по территории Светловодской городской территориальной общины зафиксированы прилеты по объектам промышленности", - написал Малицкий и добавил, что обошлось без жертв.

По словам главы Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрея Райковича, в результате атаки "Шахедов" в Александрийском районе были повреждены частные промышленные объекты, а также жилые дома вокруг. Взрывная волна выбила в домах окна и побила крыши обломками.

В том же числе Райкович подтвердил информацию об отсутствии пострадавших.

Фото: россияне атаковали промышленные объекты Кировоградской области, есть и другие разрушения (Getty Images)

Атака на Украину в ночь на 18 марта

В ночь на 18 марта российские террористы прибегли к очередному массированному удару против Украины. Враг атаковал:

  • 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской области;
  • 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумской области;
  • 22-мя ударными БпЛА типа Shahed, которые запустил из района российского Приморско-Ахтарска.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

  • зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины;
  • средства радиоэлектронной борьбы.

Во время боевой работы удалось сбить 17 "Шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой и ряда других областей.

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