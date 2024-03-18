Россияне атаковали промышленные объекты Кировоградской области, есть и другие разрушения
Российские террористы ночью атаковали "Шахедами" Кировоградскую область. Попали по промышленным объектам региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Светловодской городской территориальной громады Андрея Малицкого.
"В результате ночной атаки вражескими "Шахедами" по территории Светловодской городской территориальной общины зафиксированы прилеты по объектам промышленности", - написал Малицкий и добавил, что обошлось без жертв.
По словам главы Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрея Райковича, в результате атаки "Шахедов" в Александрийском районе были повреждены частные промышленные объекты, а также жилые дома вокруг. Взрывная волна выбила в домах окна и побила крыши обломками.
В том же числе Райкович подтвердил информацию об отсутствии пострадавших.
Фото: россияне атаковали промышленные объекты Кировоградской области, есть и другие разрушения (Getty Images)
Атака на Украину в ночь на 18 марта
В ночь на 18 марта российские террористы прибегли к очередному массированному удару против Украины. Враг атаковал:
- 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской области;
- 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумской области;
- 22-мя ударными БпЛА типа Shahed, которые запустил из района российского Приморско-Ахтарска.
К отражению воздушного нападения были привлечены:
- зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины;
- средства радиоэлектронной борьбы.
Во время боевой работы удалось сбить 17 "Шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой и ряда других областей.
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