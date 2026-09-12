Росіяни атакували продуктовий магазин у Звягелі, є загиблі

У Житомирській області через російські обстріли 12 вересня загинули дві людини. Окрім цього, під ударом опинилися автозаправні станції та підприємство.
Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За словами очільника області, російські війська продовжують тероризувати регіон.
Нічний удар - ворог вразив підприємство з іноземними інвестиціями.
Ранкові обстріли - у Звягелі під удар потрапила автозаправна станція, а в Коростені - ще дві АЗС. У цих випадках минулося без жертв.
Влучання по цивільних - близько години тому окупанти знову вдарили по Звягелю, поціливши у продуктовий магазин. Внаслідок цієї атаки 2 людини загинули.
В ОВА закликають жителів області не нехтувати правилами безпеки та обов'язково перебувати в укриттях під час повітряної тривоги
Оновлено 17:30
В ДСНС зазначили, що під ударом опинилися Коростенський та Звягельський райони.
Внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на двох автозаправних станціях і в приміщенні магазину.
Крім того, вогонь охопив два легкові автомобілі та суху рослинність.
Фото: Звягель потрапив під удар РФ (t.me/dsns_telegram)
Попри складну безпекову ситуацію та постійну загрозу повторних обстрілів з боку окупантів, рятувальники ліквідували всі осередки займань.
На місцях подій працювали всі відповідні екстрені та оперативні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточниться.
Нагадаємо, 12 вересня під масованим ударом російських безпілотників опинилися Волинська та Рівненська області.
Під час повітряної тривоги в регіонах активні бойові завдання виконували сили протиповітряної оборони, а місцевих жителів закликали уникати об'єктів інфраструктури, зокрема АЗС.
Окрім цього, росіяни вдарили по пасажирському потягу у Луцьку. Завдяки вчасній евакуації пасажирів удалося уникнути жертв та постраждалих, однак залізничники попередили про можливі затримки та зміни в графіках руху.