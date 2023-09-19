Росіяни атакували приватні будинки в Середино-Буді Сумської області: є поранені
Російські війська сьогодні, 19 вересня, обстріляли місто Середина-Буда в Сумській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Близько 11:30 окупанти з території Російської Федерації обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району.
Зазначається, що внаслідок обстрілу поранено двох місцевих жителів, які перебували на території власних домогосподарств, пошкоджено два приватні будинки.
Фото: Середина-Буда (google.com/maps)
Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Ситуація в Сумській області
Після звільнення Сумської області від росіян весною минулого року, окупанти регулярно обстрілюють авіацією, артилерією та мінометами прикордонні території. Через це цьогоріч влада регіону навіть вирішила створити 5-кілометрову відселену зону вздовж кордону з РФ.
Нещодавно росіяни з артилерії обстріляли Великописарівську громаду в Сумській області. Через атаку загинув 47-річний чоловік, а 40-річна жінка отримала поранення.
Пізніше російські окупанти завдали артилерійського удару по території Ворожбянської громади, під час обстрілу поранення отримав місцевий житель.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.