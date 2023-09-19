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Росіяни атакували приватні будинки в Середино-Буді Сумської області: є поранені

Середина-Буда , Вівторок 19 вересня 2023 15:14
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Росіяни атакували приватні будинки в Середино-Буді Сумської області: є поранені Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 19 вересня, обстріляли місто Середина-Буда в Сумській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Близько 11:30 окупанти з території Російської Федерації обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району.

Зазначається, що внаслідок обстрілу поранено двох місцевих жителів, які перебували на території власних домогосподарств, пошкоджено два приватні будинки.

Росіяни атакували приватні будинки в Середино-Буді Сумської області: є поранені

Фото: Середина-Буда (google.com/maps)

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація в Сумській області

Після звільнення Сумської області від росіян весною минулого року, окупанти регулярно обстрілюють авіацією, артилерією та мінометами прикордонні території. Через це цьогоріч влада регіону навіть вирішила створити 5-кілометрову відселену зону вздовж кордону з РФ.

Нещодавно росіяни з артилерії обстріляли Великописарівську громаду в Сумській області. Через атаку загинув 47-річний чоловік, а 40-річна жінка отримала поранення.

Пізніше російські окупанти завдали артилерійського удару по території Ворожбянської громади, під час обстрілу поранення отримав місцевий житель.

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