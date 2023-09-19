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Россияне атаковали частные дома в Середино-Буде Сумской области: есть раненые

Середина-Буда, Вторник 19 сентября 2023 15:14
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Россияне атаковали частные дома в Середино-Буде Сумской области: есть раненые Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 19 сентября, обстреляли город Середина-Буда в Сумской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Около 11:30 оккупанты с территории Российской Федерации обстреляли город Середина-Буда Шосткинского района.

Отмечается, что в результате обстрела ранены двое местных жителей, которые находились на территории собственных домохозяйств, повреждены два частных дома.

Россияне атаковали частные дома в Середино-Буде Сумской области: есть раненые

Фото: Середина-Буда (google.com/maps)

Сейчас начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Сумской области

После освобождения Сумской области от россиян весной прошлого года, оккупанты регулярно обстреливают авиацией, артиллерией и минометами приграничные территории. Поэтому в этом году власти региона даже решили создать 5-километровую отселенную зону вдоль границы с РФ.

Недавно россияне из артиллерии обстреляли Великописаревскую общину в Сумской области. Из-за атаки погиб 47-летний мужчина, а 40-летняя женщина получила ранения.

Позже российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по территории Ворожбянской общины, при обстреле ранения получил местный житель.

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