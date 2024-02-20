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Росіяни атакували прикордонне село в Сумській області, отримали поранення четверо осіб

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники атакували село в Сумській області, яке знаходиться на кордоні України та Росії. Внаслідок обстрілу постраждали четверо осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ОК "Північ" в Telegram.

Росіяни атакували село Бруски ймовірно з міномету 120 мм. Вього було зафіксовано пʼять "прильотів". 

В результаті обстрілу отримали поранення четверо цивільні особи, які доставлені до лікарні.

Обстріли Сумської області

Російські загарбники постійно обстрілюють Сумську область, зокрема прикордонні населенні пункти, що межують із Росією.

При цьому міська влада повідомляла про масову евакуацію жителів п'ятикілометрової зони в прикордонних із Росією громадах Сумської області. Однак потім у Сумській ОВА заявили, що про примусову евакуацію мова не йде. 

Крім того, прикордонні райони Сумської області тероризують російські ДРГ.

Сьогодні зранку росіяни атакували Новослобідську громаду Конотопського району, внаслідок чого в одному з будинків виникла пожежа. Пізніше рятувальники виявили тіла двох людей. 

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Сумська областьВійна Росії проти України