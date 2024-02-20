RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали пограничное село в Сумской области, получили ранения четыре человека

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики атаковали село в Сумской области, которое находится на границе Украины и России. В результате обстрела пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Север" в Telegram.

Россияне атаковали село Бруски вероятно из миномета 120 мм. Всего было зафиксировано пять "прилетов". 

В результате обстрела получили ранения четверо гражданских лиц, которые доставлены в больницу.

Обстрелы Сумской области

Российские захватчики постоянно обстреливают Сумскую область, в частности приграничные населенные пункты, граничащие с Россией.

При этом городские власти сообщали о массовой эвакуации жителей пятикилометровой зоны в приграничных с Россией громадах Сумской области. Однако затем в Сумской ОГА заявили, что о принудительной эвакуации речь не идет. 

Кроме того, приграничные районы Сумской области терроризируют российские ДРГ.

Сегодня утром россияне атаковали Новослободскую общину Конотопского района, в результате чего в одном из домов возник пожар. Позже спасатели обнаружили тела двух человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины