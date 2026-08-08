Росіяни атакували поїзд Суми - Київ: що відомо про наслідки

За даними компанії, російські безпілотники влучили по локомотиву поїзда Суми - Київ. Атака сталася на території Сумської області.

Загрозу вчасно виявила моніторингова група. Після цього поїзна та локомотивна бригади евакуювали пасажирів на безпечну відстань.

Унаслідок атаки люди не постраждали. Водночас пошкоджень зазнав один із вагонів поїзда.

Що буде з рухом поїздів

Наразі залізничники працюють над відновленням руху та намагаються зробити відхилення від графіка на цій ділянці мінімальним.

В "Укрзалізниці" також подякували Сумській обласній військовій адміністрації за координацію та допомогу після атаки.