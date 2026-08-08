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Россияне атаковали поезд Сумы – Киев: что известно о последствиях

10:17 08.08.2026 Сб
1 мин
Железнодорожники успели увести людей от опасности, однако без последствий для поезда не обошлось
aimg Мария Науменко
Фото: поезд "Укрзализныци" (Getty Images)

Поезд Сумы – Киев попал под атаку российских беспилотников на Сумщине. Пассажиров успели эвакуировать, потому обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

По данным компании, российские беспилотники попали по локомотиву поезда Сумы – Киев. Атака произошла на территории Сумской области.

Угрозу вовремя обнаружила группа мониторинга. После этого поездная и локомотивная бригады эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние.

В результате атаки люди не пострадали. В то же время повреждения получил один из вагонов поезда.

Что будет с движением поездов

Железнодорожники сейчас работают над восстановлением движения и пытаются сделать отклонение от графика на этом участке минимальным.

В "Укрзализныце" также поблагодарили Сумскую областную военную администрацию за координацию и помощь после атаки.

Напомним, 6 августа российские войска также атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области. У вокзала в Лозовой кафиры ударили дроном по вагону поезда.

В результате атаки погибли железнодорожники, еще несколько человек получили ранения. Из-за удара были повреждены здание вокзала, контактная сеть и подвижной состав.

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