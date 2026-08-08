Россияне атаковали поезд Сумы – Киев: что известно о последствиях

По данным компании, российские беспилотники попали по локомотиву поезда Сумы – Киев. Атака произошла на территории Сумской области.

Угрозу вовремя обнаружила группа мониторинга. После этого поездная и локомотивная бригады эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние.

В результате атаки люди не пострадали. В то же время повреждения получил один из вагонов поезда.

Что будет с движением поездов

Железнодорожники сейчас работают над восстановлением движения и пытаются сделать отклонение от графика на этом участке минимальным.

В "Укрзализныце" также поблагодарили Сумскую областную военную администрацию за координацию и помощь после атаки.