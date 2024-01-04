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Росіяни атакували підприємство у Кропивницькому: є поранені та загиблий

Фото: росіяни атакували підприємство у Кропивницькому 4 січня, є поранені та загиблий (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Кропивницький 4 січня. Під ударом опинилося одне з підприємств міста, є жертва та поранені.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий", - написав він.

Вибухи у Кропивницькому

Якийсь час раніше повідомлялося про вибухи в Кропивницькому. Тоді Райкович просив нічого не викладати в соцмережі, пообіцявши розповісти подробиці того, що сталося пізніше.

Нагадаємо, що в ніч на 4 січня російські війська атакували Україну, використавши ракети та дрони. Зокрема, ППО вдалося збити два із двох БПЛА у Хмельницькій області.

При цьому окупанти вдарили ракетами по Харкову та Кураховому. Зокрема, російські війська завдали двох ракетних ударів по Харкову,, попередньо застосувавши ракети С-300 по центру міста. Є пошкодження інфраструктури. А в Кураховому під обстріл потрапили школа та дитячий садок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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