Росіяни атакували підприємство у Кропивницькому: є поранені та загиблий

"Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий", - написав він.

Вибухи у Кропивницькому

Якийсь час раніше повідомлялося про вибухи в Кропивницькому. Тоді Райкович просив нічого не викладати в соцмережі, пообіцявши розповісти подробиці того, що сталося пізніше.

Нагадаємо, що в ніч на 4 січня російські війська атакували Україну, використавши ракети та дрони. Зокрема, ППО вдалося збити два із двох БПЛА у Хмельницькій області.

При цьому окупанти вдарили ракетами по Харкову та Кураховому. Зокрема, російські війська завдали двох ракетних ударів по Харкову,, попередньо застосувавши ракети С-300 по центру міста. Є пошкодження інфраструктури. А в Кураховому під обстріл потрапили школа та дитячий садок.