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Россияне атаковали предприятие в Кропивницком: есть раненые и погибший

Фото: россияне атаковали предприятие в Кропивницком 4 января, есть раненые и погибший (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Кропивницкий 4 января. Под ударом оказалось одно из предприятий города, есть жертва и раненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В результате сегодняшней ракетной атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов есть травмированые и один погибший", - написал он.

Взрывы в Кропивницком

Некоторое время до этого сообщалось о взрывах в Кропивницком. Тогда Райкович просил ничего не выкладывать в соцсети, пообещав рассказать подробности происшедшего позже.

Напомним, что в ночь на 4 января российские войска атаковали Украину, использовав ракеты и дроны. В частности, ПВО удалось сбить два из двух БПЛА в Хмельницкой области.

При этом, оккупанты ударили ракетами по Харькову и Курахову. В частности, российские войска нанесли два ракетных удара по Харькову, предварительно применив ракеты С-300 по центру города. Есть повреждения инфраструктуры. А в Курахово под обстрел попали школа и детский сад.

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