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Росіяни атакували підприємство у Донецькій області: є поранені

Фото: росіяни атакували підприємство у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 23 грудня, атакували підприємство у Кураховому Донецької області. В результаті ворожого обстрілу постраждало 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, сьогодні війська держави-агресора обстріляли Покровський район Донеччини. Ціллю для артилерії РФ стала територія одного з об’єктів інфраструктури, що розташований у Кураховому.

"П’ятеро чоловіків 35, 49, 50, та 56 років, які під час обстрілу перебували на робочих місцях, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості", - заявили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці повідомили, що поранених доставлено до лікарняного закладу для надання кваліфікованої допомоги. Стан одного з них наразі тяжкий.    

Крім того, вибухами снарядів пошкоджено будівлі підприємства. 

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Ми повідомляли, що вчора ворог завдав артилерійських ударів по Кураховому та селу Антонівці Покровського району, внаслідок чого дістали поранень 48 та 86-річні чоловіки.

Крім цього, днями РФ скинула дві авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Загинуло три людини, ще шестеро дістали поранення.

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