Россияне атаковали предприятие в Донецкой области: есть раненые

По данным следствия, сегодня войска государства-агрессора обстреляли Покровский район Донецкой области. Целью для артиллерии РФ стала территория одного из объектов инфраструктуры, расположенного в Курахово.

"Пятеро мужчин 35, 49, 50 и 56 лет, которые во время обстрела находились на рабочих местах, получили телесные повреждения различной степени тяжести", - заявили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители сообщили, что раненые доставлены в больничное учреждение для оказания квалифицированной помощи. Состояние одного из них сейчас тяжелое.

Кроме того, взрывами снарядов повреждены здания предприятия.

Обстрелы Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Мы сообщали, что вчера враг нанес артиллерийские удары по Курахово и селу Антоновке Покровского района, в результате чего получили ранения 48 и 86-летние мужчины.

Кроме того, на днях РФ сбросила две авиабомбы на Торецк в Донецкой области. Погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

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