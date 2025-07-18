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Росіяни атакували 9 дронами передмістя Запоріжжя: є руйнування та поранений

Фото: через прильоти дронів спалахнула пожежа у нежитлових приміщеннях (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи вдарили ударними дронами по Запорізькій області. У передмісті обласного центру зафіксовані руйнування та пожежі у нежитлових приміщеннях, поранено чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він зазначив, що вночі ворог атакував Запорізький район щонайменше дев'ятьма "Шахедами".

В результаті атаки виникли пожежі, зруйновані нежитлові будівлі.

Пізніше Федоров уточнив, що в результаті отримав поранення 79-річний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу.

Повітряна атака на Запоріжжя

Нагадаємо, в ніч на 18 липня російські дрони атакували Запоріжжя. У місті було чути вибухи на тлі роботи ППО.

Попередня масована атака дронів на Запорізьку область сталася в ніч з 14 на 15 липня. Повітряна тривога у регіоні безперервно лунала більше 16 годин.

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Атака дронів