Росіяни атакували 9 дронами передмістя Запоріжжя: є руйнування та поранений

Повітряна атака на Запоріжжя

Нагадаємо, в ніч на 18 липня російські дрони атакували Запоріжжя. У місті було чути вибухи на тлі роботи ППО.

Попередня масована атака дронів на Запорізьку область сталася в ніч з 14 на 15 липня. Повітряна тривога у регіоні безперервно лунала більше 16 годин.

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