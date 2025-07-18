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Россияне атаковали 9 дронами пригород Запорожья: есть разрушения и раненный

Фото: из-за прилета дронов вспыхнул пожар в нежилых помещениях (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы ударили ударными дронами по Запорожской области. В пригороде областного центра зафиксированы разрушения и пожары в нежилых помещениях, ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он отметил, что ночью враг атаковал Запорожский район по меньшей мере девятью "Шахедами".

В результате атаки возникли пожары, разрушены нежилые здания.

Позже Федоров уточнил, что в результате получил ранения 79-летний мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Воздушная атака на Запорожье

Напомним, в ночь на 18 июля российские дроны атаковали Запорожье. В городе были слышны взрывы на фоне работы ПВО.

Предыдущая массированная атака дронов на Запорожскую область произошла в ночь с 14 на 15 июля. Воздушная тревога в регионе непрерывно звучала более 16 часов.

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Атака дронов