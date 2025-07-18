Россияне атаковали 9 дронами пригород Запорожья: есть разрушения и раненный

Воздушная атака на Запорожье

Напомним, в ночь на 18 июля российские дроны атаковали Запорожье. В городе были слышны взрывы на фоне работы ПВО.

Предыдущая массированная атака дронов на Запорожскую область произошла в ночь с 14 на 15 июля. Воздушная тревога в регионе непрерывно звучала более 16 часов.

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