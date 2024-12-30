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Росіяни атакували передмістя Херсону дроном: є постраждалі

Фото: обидва постраждалих отримали травми(Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 29 грудня, російські окупанти використовуючи дрон скинули вибухівку на передмістя Херсона. Внаслідок атаки постраждала сімейна пара літніх людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Близько 21:30 під ударом ворожого безпілотника опинились жителі Антонівки. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали 62-річні чоловік та жінка", - йдеться у повідомленні.

Також в ОВА уточнили, що у потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. У його дружини - контузію та перелом гомілок. Обох постраждалих забрали до лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, що в ніч проти 29 грудня росіяни запустили по Україні 6 ракет С-300/С-400 та 10 дронів. Сили ППО збили 9 ударних БпЛА типу "шахед" та безпілотників інших типів.

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