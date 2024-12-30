Росіяни атакували передмістя Херсону дроном: є постраждалі

Нагадаємо, що в ніч проти 29 грудня росіяни запустили по Україні 6 ракет С-300/С-400 та 10 дронів. Сили ППО збили 9 ударних БпЛА типу "шахед" та безпілотників інших типів.

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