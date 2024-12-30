Россияне атаковали пригород Херсона дроном: есть пострадавшие

Вечером, 29 декабря, российские оккупанты используя дрон сбросили взрывчатку на пригород Херсона. В результате атаки пострадала семейная пара пожилых людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.
"Около 21:30 под ударом вражеского беспилотника оказались жители Антоновки. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали 62-летние мужчина и женщина", - говорится в сообщении.
Также в ОВА уточнили, что у пострадавшего диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног. У его жены - контузию и перелом голеней. Обоих пострадавших забрали в больницу для оказания медицинской помощи.
Напомним, что в ночь на 29 декабря россияне запустили по Украине 6 ракет С-300/С-400 и 10 дронов. Силы ПВО сбили 9 ударных БпЛА типа "шахед" и беспилотников других типов.
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