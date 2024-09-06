Росіяни атакували Павлоград: є постраждалі та руйнування

Обстріли Дніпропетровської області

Російські війська постійно обстрілюють Дніпропетровську область. Наприклад, 5 вересня РФ атакувала Дніпропетровську область дроном. Було поранено рятувальника, який потрапив під повторний обстріл разом із колегами.

Що стосується Павлограда, то окупанти обстріляли Павлоград 7 липня. Тоді РФ вдарила по місту ракетою.

А в грудні 2023 року під час обстрілу в Павлоградському районі було пошкоджено підприємство, зачепило і церкву. Тоді було поранено 8 осіб, ще одна загинула.

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