Росіяни завдали ракетного удару по Павлограду: в ОВА розповіли про наслідки

У ніч проти 7 липня російські війська обстріляли Павлоград Дніпропетровської області. РФ вдарила по місту ракетою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"На щастя, обійшлося без жертв і поранених", - зазначив Лисак.

За даними ОВА, уламками там пошкоджено 4 приватні будинки.

"Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград", - розповів він.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 7 липня знову обстріляли територію України, використавши ракети та дрони.

Після 1:00 у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу атаки дронів.

Трохи пізніше у Павлограді пролунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.