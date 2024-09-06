Россияне атаковали Павлоград: есть пострадавшие и разрушения

Обстрелы Днепропетровской области

Российские войска постоянно обстреливают Днепропетровскую область. Например, 5 сентября РФ атаковала Днепропетровскую область дроном. Был ранен спасатель, который попал под повторный обстрел вместе с коллегами.

Что касается Павлограда, то оккупанты обстреляли Павлоград 7 июля. Тогда РФ ударила по городу ракетой.

А в декабре 2023 года во время обстрела в Павлоградском районе было повреждено предприятие, зацепило и церковь. Тогда были ранены 8 человек, еще один погиб.

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