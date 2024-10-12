Росіяни атакували один з мікрорайонів Херсона: почалась масштабна пожежа на складі

Обстріли Херсона

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Причому атаки ведуться незважаючи на те, що ЗСУ повернули правобережжя регіону під свій контроль восени 2022 року.

Наприклад, 7 жовтня росіяни атакували Центральний район Херсона чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБами). Внаслідок обстрілу 19 людей отримали поранення.

А 1 жовтня росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона. Мінімум семеро людей загинули.

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