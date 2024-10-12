Россияне атаковали один из микрорайонов Херсона: начался масштабный пожар на складе

Обстрелы Херсона

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Причем, атаки ведутся несмотря на то, что ВСУ вернули правобережье региона под свой контроль осенью 2022 года.

Например, 7 октября россияне атаковали Центральный район Херсона четырьмя управляемыми авиационными бомбами (КАБами). В результате обстрела 19 человек получили ранения.

А 1 октября россияне обстреляли рынок в центре Херсона. Минимум семь людей погибли.

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