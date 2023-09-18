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Росіяни атакували один із мікрорайонів Херсона, постраждалий у важкому стані

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. В результаті атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

"Близько 18:30 армія РФ вдарила по Херсону. Поцілили по гаражному кооперативу", - йдеться у повідомленні. 

В результаті обстрілу травми отримав 66-річний чоловік. Його у важкому стані госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що окупанти обстрілювали мікрорайон Острів. 

"Під час вечірнього обстрілу Херсона у мікрорайоні Острів поранені чоловіки, стан одного з них оцінюється як важкий. Інформація уточнюється", - повідомив він у Telegram. 

Мрочко додав, що у Херсоні час від часу чути вибухи.

"Не виходьте без особливої потреби на вулицю! Залишайтесь у безпечних місцях", - додав він. 

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Так, вчора росіяни обстріляли Херсонський район. В результаті обстрілу села Садове отримав поранення правоохоронець.

Крім того, через атаку на село Томина Балка Білозерського району загинув чоловік.

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ХерсонВійна Росії проти України