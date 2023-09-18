RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали один из микрорайонов Херсона, пострадавший в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики обстреляли микрорайон Остров в Херсоне. В результате атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.

"Около 18:30 армия РФ ударила по Херсону. Попали по гаражному кооперативу", - говорится в сообщении. 

В результате обстрела травмы получил 66-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики оказывают необходимую помощь.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что оккупанты обстреливали микрорайон Остров. 

"Во время вечернего обстрела Херсона в микрорайоне Остров ранены мужчины, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Информация уточняется", - сообщил он в Telegram.

Мрочко добавил, что в Херсоне время от времени слышны взрывы.

"Не выходите без особой необходимости на улицу! Оставайтесь в безопасных местах", - добавил он.

Ситуация в Херсонской области

После того как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, включая Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Да, вчера россияне обстреляли Херсонский район. В результате обстрела села Садовое получил ранение правоохранитель.

Кроме того, из-за атаки на село Томина Балка Белозерского района погиб мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна России против Украины