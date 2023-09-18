Россияне атаковали один из микрорайонов Херсона, пострадавший в тяжелом состоянии

"Около 18:30 армия РФ ударила по Херсону. Попали по гаражному кооперативу", - говорится в сообщении.

В результате обстрела травмы получил 66-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики оказывают необходимую помощь.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что оккупанты обстреливали микрорайон Остров.

"Во время вечернего обстрела Херсона в микрорайоне Остров ранены мужчины, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Информация уточняется", - сообщил он в Telegram.

Мрочко добавил, что в Херсоне время от времени слышны взрывы.

"Не выходите без особой необходимости на улицу! Оставайтесь в безопасных местах", - добавил он.

Ситуация в Херсонской области

После того как Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, включая Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Да, вчера россияне обстреляли Херсонский район. В результате обстрела села Садовое получил ранение правоохранитель.

Кроме того, из-за атаки на село Томина Балка Белозерского района погиб мужчина.

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