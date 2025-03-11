Росіяни атакували Одесу: загорілися резервуари з пальним та житловий будинок

Росіяни завдали чергового удару по Одесі, спричинивши масштабні пожежі. Загорілися резервуари з пальним та житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.
У ночі російські війська завдали чергового удару по Одесі. Внаслідок атаки в місті спалахнули резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками.
На місці події працювали понад сотня рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд. Завдяки їхнім зусиллям вдалося оперативно локалізувати пожежі та запобігти подальшому поширенню вогню.
"Внаслідок ворожої атаки на місто ввечері 10 березня відбулися пошкодження господарських та складських приміщень на різних ділянках міста загальною площею понад 2780 квадратних метрів", - зазначив Геннадій Труханов.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
Увечері понеділка, 10 березня, в Одесі пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронів.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська запустили ударні безпілотники Shahed з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.