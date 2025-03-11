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Росіяни атакували Одесу: загорілися резервуари з пальним та житловий будинок

Фото: Росіяни атакували Одесу (DSNSSUMY)
Автор: Владислава Ткаченко

Росіяни завдали чергового удару по Одесі, спричинивши масштабні пожежі. Загорілися резервуари з пальним та житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

У ночі російські війська завдали чергового удару по Одесі. Внаслідок атаки в місті спалахнули резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками.

 
Фото: ДСНС України

На місці події працювали понад сотня рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд. Завдяки їхнім зусиллям вдалося оперативно локалізувати пожежі та запобігти подальшому поширенню вогню.

 
Фото: ДСНС України

"Внаслідок ворожої атаки на місто ввечері 10 березня відбулися пошкодження господарських та складських приміщень на різних ділянках міста загальною площею понад 2780 квадратних метрів", - зазначив Геннадій Труханов.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. 

 

Атака на Одесу

Увечері понеділка, 10 березня, в Одесі пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки дронів.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська запустили ударні безпілотники Shahed з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.

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