Росіяни атакували Одесу: загорілися резервуари з пальним та житловий будинок

У ночі російські війська завдали чергового удару по Одесі. Внаслідок атаки в місті спалахнули резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками.

Фото: ДСНС України

На місці події працювали понад сотня рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд. Завдяки їхнім зусиллям вдалося оперативно локалізувати пожежі та запобігти подальшому поширенню вогню.

Фото: ДСНС України

"Внаслідок ворожої атаки на місто ввечері 10 березня відбулися пошкодження господарських та складських приміщень на різних ділянках міста загальною площею понад 2780 квадратних метрів", - зазначив Геннадій Труханов.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.