Россияне атаковали Одессу: загорелись резервуары с горючим и жилой дом

Ночью российские войска нанесли очередной удар по Одессе. В результате атаки в городе вспыхнули резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками.

Фото: ГСЧС Украины

На месте происшествия работали более сотни спасателей, добровольцев, бойцов Национальной гвардии и местных пожарных команд. Благодаря их усилиям удалось оперативно локализовать пожары и предотвратить дальнейшее распространение огня.

Фото: ГСЧС Украины

"В результате вражеской атаки на город вечером 10 марта произошли повреждения хозяйственных и складских помещений на разных участках города общей площадью более 2780 квадратных метров", - отметил Геннадий Труханов.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.