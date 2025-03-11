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Россияне атаковали Одессу: загорелись резервуары с горючим и жилой дом

Фото: Россияне атаковали Одессу (DSNSSUMY)
Автор: Владислава Ткаченко

Россияне нанесли очередной удар по Одессе, вызвав масштабные пожары. Загорелись резервуары с горючим и жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Ночью российские войска нанесли очередной удар по Одессе. В результате атаки в городе вспыхнули резервуары с горючим, частный жилой дом и склад с детскими игрушками.

 
Фото: ГСЧС Украины

На месте происшествия работали более сотни спасателей, добровольцев, бойцов Национальной гвардии и местных пожарных команд. Благодаря их усилиям удалось оперативно локализовать пожары и предотвратить дальнейшее распространение огня.

 
Фото: ГСЧС Украины

"В результате вражеской атаки на город вечером 10 марта произошли повреждения хозяйственных и складских помещений на разных участках города общей площадью более 2780 квадратных метров", - отметил Геннадий Труханов.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Атака на Одессу

Вечером понедельника, 10 марта, в Одессе прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска запустили ударные беспилотники Shahed из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

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