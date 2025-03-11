Россияне атаковали Одессу дронами: в городе зафиксированы пожары
Российские оккупанты поздно вечером, 11 марта, атаковали Одессу дронами. В результате вражеской атаки в городе зафиксированы пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с горючим", - говорится в сообщении в 00:14.
Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется. В то же время над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.
Напомним, что примерно полтора часа назад в Одессе прогремели звуки взрывов, о чем писал мер города Геннадий Труханов. Параллельно в Воздушных силах ВСУ сообщали, что россияне запустили беспилотники в направлении Одесской области из Черного моря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.