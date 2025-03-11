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Россияне атаковали Одессу дронами: в городе зафиксированы пожары

Вторник 11 марта 2025 00:26
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Россияне атаковали Одессу дронами: в городе зафиксированы пожары Фото: последствия атаки ликвидируют все соответствующие службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером, 11 марта, атаковали Одессу дронами. В результате вражеской атаки в городе зафиксированы пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, склада детских игрушек и резервуара с горючим", - говорится в сообщении в 00:14.

Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется. В то же время над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

Напомним, что примерно полтора часа назад в Одессе прогремели звуки взрывов, о чем писал мер города Геннадий Труханов. Параллельно в Воздушных силах ВСУ сообщали, что россияне запустили беспилотники в направлении Одесской области из Черного моря.

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