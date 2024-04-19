Росіяни атакували Одеську область ракетами та дронами, цілили по інфраструктурі

Нова атака Росії

В ніч на 19 квітня російські війська знову атакували Україну. Головний удар був спрямований на Дніпропетровську область. Були "прильоти" у Дніпрі та інших містах.

Як відомо, у Дніпрі внаслідок атаки пошкоджена житлова п'ятиповерхівка, вокзал, інфраструктурні об’єкти. Під ударом ворога також були Кривий Ріг, Синельникове та Павлоград.

За останніми даними, внаслідок нічної атаки у Дніпропетровській області 9 осіб загинули, серед них троє дітей.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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