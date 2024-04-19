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Росіяни атакували Одеську область ракетами та дронами, цілили по інфраструктурі

Фото: росіяни атакували Одеську область (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вночі 19 квітня атакувала Одеську область. Окупанти застосували ракети та ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

"Російські терористи цілили по критичній інфраструктурі регіону. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Голова Одеської ОВА не уточнив, які наслідки атаки. Але Кіпер додав, що правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Додамо, за даними Повітряних сил ЗСУ, Росія вночі випустила по Україні 22 ракети різних типів та 14 дронів-камікадзе. Сили ППО збили всі "Шахеди" та 15 ракет.

 

Нова атака Росії

В ніч на 19 квітня російські війська знову атакували Україну. Головний удар був спрямований на Дніпропетровську область. Були "прильоти" у Дніпрі та інших містах.

Як відомо, у Дніпрі внаслідок атаки пошкоджена житлова п'ятиповерхівка, вокзал, інфраструктурні об’єкти. Під ударом ворога також були Кривий Ріг, Синельникове та Павлоград.

За останніми даними, внаслідок нічної атаки у Дніпропетровській області 9 осіб загинули, серед них троє дітей.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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