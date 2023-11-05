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Росіяни атакували Одеську область: постраждали люди

Фото: росіяни обстріляли Одеську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти обстріляли Одеську область. В результаті ворожої атаки було пошкоджено інфраструктурний об'єкт й постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Серед дня з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одеській і керовану Х-59 - по Дніпропетровській областях", - повідомили в силах оборони.

Військові пояснили, що в Одеській області - пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству.

"Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники. Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам", - пояснили в силах оборони.

Нагадаємо, ми повідомляли що сьогодні під час оголошеної повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

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ОдесаВійна Росії проти України