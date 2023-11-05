В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Вибухи пролунали в Одесі у неділю, 5 листопада. У мережі повідомляють про роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Повітряна тривога була оголошена в Одеській області о 15:27. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
Після цього у районі Одеси пролунали вибухи. Місцеві пабліки повідомляють, що працює протиповітряна оборона.
"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!" - написав голова ОВА Кіпер.
Карта повітряних тривог станом на 15:30
Остання масштабна атака
Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські загарбники випустили по Україні 40 дронів-камікадзе та керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО збили 24 "Шахеди" та ракету.
Під удар ворога потрапив Харків, в Одеській та Львівській областях атаковані об'єкти критичної інфраструктури, а в Івано-Франківській - військовий об'єкт. Також відомо, що на Прикарпатті уламки збитого безпілотника впали на гуртожиток.
Все, що відомо про нічну атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
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