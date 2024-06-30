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Росіяни атакували Одеську область балістикою: стали відомі подробиці

Фото: окупанти атакували Одеську область баллістикою 30 червня (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Одеську область балістичною ракетою 30 червня. У регіоні повідомляли про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

"Вранці 30 червня російські окупанти атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на світанку окупанти завдали авіаційного удару із застосуванням КАБів по Херсонській області.

Обстріли Одеси та області балістикою

На Одещині лунали вибухи 30 червня. Військові попереджали про загрозу балістики та про ракету у напрямку регіону.

Зазначимо, що окупанти не вперше обстрілюють регіон балістичним озброєнням. Наприклад, 6 квітня окупанти атакували Одеський район ракетою "Іскандер-М".

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