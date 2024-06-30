Росіяни атакували Одеську область балістикою: стали відомі подробиці

Російські війська атакували Одеську область балістичною ракетою 30 червня. У регіоні повідомляли про вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".
"Вранці 30 червня російські окупанти атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на світанку окупанти завдали авіаційного удару із застосуванням КАБів по Херсонській області.
На Одещині лунали вибухи 30 червня. Військові попереджали про загрозу балістики та про ракету у напрямку регіону.
Зазначимо, що окупанти не вперше обстрілюють регіон балістичним озброєнням. Наприклад, 6 квітня окупанти атакували Одеський район ракетою "Іскандер-М".
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