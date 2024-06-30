Россияне атаковали Одесскую область баллистикой: стали известны подробности

Российские войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой 30 июня. В регионе сообщали о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование " Юг ".

Кроме того, на рассвете оккупанты нанесли авиационный удар с применением КАБов по Херсонской области.

"Утром 30 июня российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Обстрелы Одессы и области баллистикой

В Одесской области гремели взрывы 30 июня. Военные предупреждали об угрозе баллистики и о ракете в направлении региона.

Отметим, что оккупанты не впервые обстреливают регион баллистическим вооружением. Например, 6 апреля оккупанты атаковали Одесский район ракетой "Искандер-М".

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