Росіяни атакували Одеський район ракетами Х-31П: є загиблий

Обстріли Одеси та області

Російські війська постійно обстрілюють Одесу та область. Особливо атаки почастішали під час роботи зернового коридору.

РФ б'є по кораблях, що перевозять продовольство з України, по портах та портовій, критичній інфраструктурі. Так, російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами 11 жовтня. Четверо людей загинули, 10 людей постраждали.

Крім того, окупанти атакували Одеський район балістикою 9 жовтня. Ціллю РФ знову стала портова інфраструктура. Дев'ятеро людей загинули, вісім було поранено.

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