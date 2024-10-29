Россияне атаковали Одесский район ракетами Х-31П: есть погибший

Обстрелы Одессы и области

Российские войска постоянно обстреливают Одессу и область. Особенно атаки участились во время работы зернового коридора.

РФ бьет по кораблям, перевозящим продовольствие из Украины, по портам и портовой, критической инфраструктуре. Так, российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами 11 октября. Четверо человек погибли, 10 человек пострадали.

Кроме того, оккупанты атаковали Одесский район баллистикой 9 октября. Целью РФ снова стала портовая инфраструктура. Девять людей погибли, восемь были ранены.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.