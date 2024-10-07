Россияне атаковали объекты инфраструктуры в Запорожье, есть пострадавшие

Россияне нанесли очередные удары российских войск по территории Запорожской области. В частности по городу Запорожье.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По словам Федорова, медики уже оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры. Трое работников этих объектов получили ранения.

Обстрел Украины 7 октября

Сегодня, 7 октября, в 08:26 в Украине была объявлена воздушная тревога из-за зафиксированного взлета российского самолета МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ сообщили о быстрых целях, которые двигались в направлении Киева и Староконстантинова. В столице вскоре прогремел взрыв, а в КГГА заявили об активной работе противовоздушной обороны.

В разных районах Киева было зафиксировано падение обломков. В Соломенском районе обломки повредили крышу многоэтажки, а также упали на территорию школы и открытую местность. В Голосеевском районе обломки упали на автомобиль, а в Шевченковском районе - на открытую территорию.

Кроме того, в ночь на 7 октября Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа и ударными дронами. Противовоздушной обороне удалось сбить две ракеты "Кинжал" и 32 вражеских дрона.

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