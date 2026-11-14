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Росіяни атакували обʼєкт ДТЕК на Одещині, майже 50 тисяч будинків без світла

10:45 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: росіяни атакували обʼєкт ДТЕК на Одещині (колаж РБК-Україна)

Російські окупанти вранці 14 листопада знову атакували обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Майже 50 тисяч родин залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У компанії зазначили, що цей енергетичний обʼєкт уже неодноразово зазнавав обстрілів. Відновлення потребуватиме часу.

Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно - розбирають завали та ремонтують пошкоджене обладнання.

Нагадаємо, 11 листопада російські удари по енергетиці Одещини залишили без світла близько 135 тисяч споживачів. Також внаслідок обстрілу загинула жінка.

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ДТЕКОдесаЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світла