UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни атакували Нікополь з артилерії: є постраждала

Фото: Росіяни атакували Нікополь з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові обстріляли місто Нікополь Дніпропетровського району з важкої артилерії. В результаті атаки постраждала жінка.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Сьогодні від ворожих снарядів здригався Нікополь. Російська армія накрила місто важкою артилерією", - повідомив він.

В результаті обстрілу постраждала 71-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім того, в результаті атаки пошкоджено 15 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто й понівечені пʼять ліній електропередач.

Фото: Росіяни атакували Нікополь з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуація у Дніпропетровській області

Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту. Тому населені пункти поблизу лінію вогню майже щоденно обстрілюються ворогом. Зокрема, страждає Нікополь.

Так, 7 серпня загарбники з артилерії обстріляли місто. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.

Крім того, 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець та ще троє людей постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України