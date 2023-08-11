Росіяни атакували Нікополь з артилерії: є постраждала

"Сьогодні від ворожих снарядів здригався Нікополь. Російська армія накрила місто важкою артилерією", - повідомив він.

В результаті обстрілу постраждала 71-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім того, в результаті атаки пошкоджено 15 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто й понівечені пʼять ліній електропередач.

Фото: Росіяни атакували Нікополь з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуація у Дніпропетровській області

Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту. Тому населені пункти поблизу лінію вогню майже щоденно обстрілюються ворогом. Зокрема, страждає Нікополь.

Так, 7 серпня загарбники з артилерії обстріляли місто. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.

Крім того, 9 серпня в результаті російської атаки на Нікопольський район загинув хлопець та ще троє людей постраждали.

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